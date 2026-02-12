TILT Holdings Aktie
WKN DE: A2PAMB / ISIN: CA88688R1047
|
12.02.2026 09:18:51
Weak UK growth supports Bank of England’s dovish February tilt
UK’s largest services sector recorded zero growth in the final three months of 2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!