01.06.2026 06:31:29

Wealth First Portfolio Managers gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Wealth First Portfolio Managers lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,87 INR. Im Vorjahresviertel hatte Wealth First Portfolio Managers -4,030 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wealth First Portfolio Managers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 186,5 Millionen INR im Vergleich zu 159,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Wealth First Portfolio Managers hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 36,29 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 32,05 INR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Wealth First Portfolio Managers in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 19,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 710,89 Millionen INR im Vergleich zu 593,96 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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