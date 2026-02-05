Wealth First Portfolio Managers hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Wealth First Portfolio Managers stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,05 INR gegenüber 8,70 INR im Vorjahresquartal.

Wealth First Portfolio Managers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 67,8 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 65,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at