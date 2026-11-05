Wealth First Portfolio Managers präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wealth First Portfolio Managers hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,54 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 10,39 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 172,3 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 17,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207,6 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at