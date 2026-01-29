|
29.01.2026 19:20:20
Wealth Manager Positions for Year-End 2026 with $10 Million Treasury Bond Bet
On January 20, 2026, Moseley Investment Management disclosed a significant buy of iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (NASDAQ:IBTG), acquiring 456,322 shares in an estimated $10.45 million trade based on quarterly average pricing.According to a January 20, 2026, SEC filing, Moseley Investment Management increased its stake in iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF by 456,322 shares. The estimated value of the buy was $10.45 million, calculated using the quarter's average closing price. At the end of the quarter, the position's value grew by $10.41 million, reflecting both share additions and price shifts.The iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF delivers targeted exposure to U.S. Treasury securities maturing in 2026, enabling investors to align portfolio duration with specific liability or cash flow needs. The fund's defined maturity structure and exclusive focus on Treasuries provide transparency and low credit risk, appealing to institutional and risk-averse investors. Its scale and disciplined strategy offer a cost-efficient solution for managing interest rate risk within a fixed income allocation.
