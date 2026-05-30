Establishment Labs Holdings Aktie
WKN DE: A2JRE4 / ISIN: VGG312491084
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30.05.2026 21:59:19
Wealth Manager Sells $7 Million of Establishment Labs After Massive Gains. Is This Medical Device Stock a Buy?
On May 15, 2026, Rice Hall James & Associates reported selling 102,885 shares of Establishment Labs (NASDAQ:ESTA), an estimated $7.03 million transaction based on quarterly average pricing.According to the SEC filing dated May 15, 2026, Rice Hall James & Associates reduced its position in Establishment Labs by 102,885 shares during the first quarter. The estimated value of shares sold was $7.03 million, calculated using the average closing price for the period. At quarter-end, the fund held 548,674 ESTA shares, valued at $31.15 million.Establishment Labs is a global medical technology company specializing in advanced breast implant solutions and related products for aesthetic and reconstructive surgery. With a focus on innovation and safety, it leverages proprietary technologies and international distribution to address the needs of plastic surgeons and their patients. Its diversified product portfolio and expanding global presence position it as a competitive player in the medical devices sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Establishment Labs Holdings Inc Registered Shs
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