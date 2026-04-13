SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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13.04.2026 16:10:55
Wealth Manager Sheds $5.3 Million Worth of Data Center ETF, According to Latest SEC Filing
Global X Funds - Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (NASDAQ:DTCR) was the subject of a major sale by Centurion Wealth Management LLC, which disclosed in its April 10, 2026, SEC filing that it sold 216,719 shares, an estimated $5.30 million transaction based on the quarterly average price.According to its SEC filing dated April 10, 2026, Centurion Wealth Management LLC sold 216,719 shares of Global X Funds - Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF, with an estimated transaction value of $5.30 million based on the average closing price during the first quarter of 2026. The quarter-end value of the position fell by $4.34 million, reflecting both the share sale and price movements.Centurion's DTCR stake now represents 0.4% of its 13F AUM, following this sale.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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