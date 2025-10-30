Wealth Minerals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Wealth Minerals hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Wealth Minerals ein EPS von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at