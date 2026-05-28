Bancorp Aktie
WKN: A0DPKZ / ISIN: US05969A1051
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28.05.2026 21:46:51
Wealth Preservation Advisors Liquidates Peoples Bancorp Stake, According to Recent SEC Filing
According to an SEC filing dated May 15, 2026, Wealth Preservation Advisors, LLC, sold its entire holding of 278,803 shares in Peoples Bancorp (NASDAQ:PEBO)during the first quarter. The net position value declined by $8.37 million, reflecting the combined effect of share sales and price movements.The fund fully liquidated its position in Peoples Bancorp.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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