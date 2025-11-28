Wealthbridge Acquisition: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Wealthbridge Acquisition hat am 26.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wealthbridge Acquisition ein EPS von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 43,1 Millionen USD, gegenüber 49,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,32 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at