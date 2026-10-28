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28.10.2026 06:31:29
Wealthbridge Acquisition stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Wealthbridge Acquisition hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wealthbridge Acquisition 0,080 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,20 Prozent auf 45,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Wealthbridge Acquisition 48,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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