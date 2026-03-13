13.03.2026 06:31:28

Wealthfront informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Wealthfront lud am 11.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,760 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Wealthfront ein EPS von 1,33 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 364,99 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 308,86 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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