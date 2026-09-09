Wealthfront Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41MPR / ISIN: US9470021018
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09.09.2026 23:04:32
Wealthfront Q2 Profit Drops From Higher Expenses; After Hour Shares Down
(RTTNews) - On Wednesday, Wealthfront Corporation (WLTH), a privately owned investment manager, reported lower profit in the second quarter of 2026, compared to the same quarter last year, mainly due to higher expenses.
Net income attributable to common shareholders dropped to $17.56 million or $0.10 per share, from $34.74 million or $0.24 per share in the previous year.
EBITDA decreased to $21.89 million from $41.83 million a year ago. Adjusted EBITDA declined to $38.07 million from $44.76 million in the prior year.
Total operating expenses increased to $75.09 million from $51.84 million last year.
Total revenue for the period went up to $91.87 million from $91.12 million in the previous year.
In after hours, the shares were trading 3.70 percent lower at $9.11, after closing Wednesday's trading 1.77 percent down.
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