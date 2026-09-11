Wealthfront zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Wealthfront äußerte sich am 09.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,10 USD gegenüber 0,230 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Wealthfront mit einem Umsatz von insgesamt 91,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,82 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at