Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
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04.06.2026 19:25:47
Wealthy Investors Are Fleeing Private Credit — and Blackstone Just Had to Put Up a Wall to Stop Them
Concerns around private credit don’t seem to be going away.One quarter after investors in Blackstone’s (NYSE:BX) flagship, $79 billion private credit fund, referred to as BCRED, requested redemptions totaling about 8% of shares, investors are now requesting redemptions totaling 10%.While some funds like Blackstone met all redemption requests in the first quarter, they are now not planning to be so lenient and will actually put up a wall to stop them.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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