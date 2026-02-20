NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
20.02.2026 12:27:21
Weaned off Putin's gas, Europe now addicted to US LNG
The EU is set to cut off Russian gas supplies in 2027. However, its promise to diversify and transition to renewables is under threat as LNG shipped from the US floods the bloc.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
