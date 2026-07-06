People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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06.07.2026 16:47:20
Weapons of long-ago conflicts still haunt the people of Laos
As decommissioning teams seek out unexploded ordnance in paddy fields, forests and rural pastures, Laos prepares to host a review conference of the Convention on Cluster Munitions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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