WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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25.06.2026 06:00:09
Wear in the World: the diamond bag charms loved by the Dubai jet-set
Bag Bijoux’s designs are created specifically to be worn on the leather straps of Hermès Birkin and Kelly bagsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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