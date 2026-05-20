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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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20.05.2026 12:40:00
Wear OS 7: Google bringt Gemini Intelligence, Live-Updates und mehr auf Uhren
Google hat Wear OS 7 angekündigt. Das Update verspricht eine längere Akkulaufzeit, neue Widgets und eine tiefere Integration von Gemini-KI-Funktionen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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