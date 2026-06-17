OS Aktie
WKN: 880161 / ISIN: JP3170400000
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17.06.2026 09:14:00
Wear OS 7: Update für Pixel Watches bringt „Live Updates“ und neue Widgets
Das Update für Pixel Watches verspricht eine längere Akkulaufzeit, neue Widgets und „Live Updates“. Die Gemini-Intelligence-Funktionen kommen erst später.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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