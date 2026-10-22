Weatherford International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Weatherford International gab am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 1,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Weatherford International 1,12 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Weatherford International im vergangenen Quartal 1,14 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Weatherford International 1,23 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at