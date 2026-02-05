Weatherford International informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Weatherford International hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 USD. Im Vorjahresviertel hatte Weatherford International 1,50 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Weatherford International mit einem Umsatz von insgesamt 1,29 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,88 Prozent verringert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 5,93 USD beziffert, während im Vorjahr 6,75 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,79 Prozent auf 4,92 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at