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22.07.2026 02:55:59
Weatherford International Ltd. Q2 Profit Retreats
(RTTNews) - Weatherford International Ltd. (WFT) released earnings for second quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $39 million, or $0.55 per share. This compares with $136 million, or $1.87 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 8.2% to $1.105 billion from $1.204 billion last year.
Weatherford International Ltd. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $39 Mln. vs. $136 Mln. last year. -EPS: $0.55 vs. $1.87 last year. -Revenue: $1.105 Bln vs. $1.204 Bln last year.
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