Weatherford International Aktie
WKN DE: A116P6 / ISIN: IE00BLNN3691
|
04.02.2026 04:36:56
Weatherford International Plc. Profit Climbs In Q4, Beats Estimates
(RTTNews) - Weatherford International plc. (WFRD) announced earnings for its fourth quarter that Increased, from last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line totaled $138 million, or $1.91 per share. This compares with $112 million, or $1.50 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $1.47 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 3.9% to $1.289 billion from $1.341 billion last year.
Weatherford International plc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $138 Mln. vs. $112 Mln. last year. -EPS: $1.91 vs. $1.50 last year. -Revenue: $1.289 Bln vs. $1.341 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Weatherford International Limited
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Weatherford International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: Weatherford International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Weatherford International Limited
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Weatherford International Limited
|82,52
|-2,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: Dow startet leichter -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.