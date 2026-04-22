Weatherford International Aktie
WKN DE: A116P6 / ISIN: IE00BLNN3691
|
22.04.2026 04:28:27
Weatherford International Plc. Q1 Income Rises
(RTTNews) - Weatherford International plc. (WFRD) announced a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $108 million, or $1.49 per share. This compares with $76 million, or $1.03 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 3.4% to $1.152 billion from $1.193 billion last year.
Weatherford International plc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $108 Mln. vs. $76 Mln. last year. -EPS: $1.49 vs. $1.03 last year. -Revenue: $1.152 Bln vs. $1.193 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
|
|
|
Analysen zu Weatherford International Limited
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Weatherford International Limited
|86,74
|-0,98%