Weatherford International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Weatherford International hat am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,15 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 3,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at