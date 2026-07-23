Weatherford International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Weatherford International hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,22 Prozent auf 1,11 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,20 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at