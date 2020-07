Weatherford kündigt Telefonkonferenz zu den Erträgen an

HOUSTON, 8. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc („Unternehmen"/„Weatherford") wird am Mittwoch, 5. August 2020 in einer Telefonkonferenz über die Ergebnisse des zweiten Quartals sprechen, das am 30. Juni 2020 endet.

Der Beginn der Telefonkonferenz ist für 8:30 Uhr US-Ostküstenzeit (7:30 Uhr US-Central-Time) angesetzt und vor der Telefonkonferenz wird eine Pressemitteilung mit den Resultaten veröffentlicht.

Zuhörer können sich für die Telefonkonferenz vorab registrieren und erhalten eine E-Mail mit einer Kalendererinnerung, Einwahlnummer und PIN für unmittelbaren Zugriff auf die Telefonkonferenz.

Alternativ haben Zuhörer über einen Live-Webcast Zugriff auf die Telefonkonferenz oder können sich unter +1 877-328-5344 (innerhalb der USA) oder unter +1 412-902-6762 (außerhalb der USA) einwählen und nach der Telefonkonferenz von Weatherford fragen. Zuhörer sollten sich ca. 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz einwählen oder einloggen.

Eine telefonische Aufzeichnung der Konferenz ist bis zum 15. August 2020, 17:00 Uhr Ostküstenzeit, verfügbar. Zugriff auf die Aufzeichnung erhalten Sie unter +1 877-344-7529 (innerhalb der USA) oder unter +1 412-317-0088 (außerhalb der USA) und mit der Konferenznummer 10146042.

Weatherford ist das führende Unternehmen im Bereich der Erzeugnisse für Quellbohrungen und Produktion. Weatherford ist in über 80 Ländern tätig und begegnet den Herausforderungen der Energieindustrie mit seinem weltweiten Netzwerk von ca. 20.000 Mitarbeitern an 600 Standorten, die Einrichtungen für Wartung, Forschung und Entwicklung, Schulung und Herstellung umfassen. Besuchen Sie www.weatherford.com, um weitere Informationen zu erhalten und verbinden Sie sich mit Weatherford auf LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram und YouTube .

Sebastian Pellizzer

Senior Director, Investor Relations

+1 713-836-7777

investor.relations@weatherford.com

