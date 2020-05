Weatherford von Santos als Vertragsunternehmen des Jahres benannt

Bereich Tubular Running Service erhält Auszeichnung für Senkung der Kosten und Maximierung der Sicherheit

HOUSTON, 20. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC Pink: WFTLF) hat heute bekannt gegeben, dass es von Santos, einem der führenden unabhängigen Produzenten von Öl und Gas in der Region Asien-Pazifik, zum Vertragsunternehmen des Jahres ernannt wurde. Das Betriebsteam von Santos hat Weatherford aus mehreren hundert Unternehmen ausgewählt, welche die Firma in ihrem gesamten Betrieb unter Vertrag hat.

Die Zielsetzung des Teams für Tubular Running Services von Weatherford bei dem Projekt mit vier Quellen war klar: Abschluss der Ausführung sämtlicher Bohrlochfutterrohre und Pumprohre ohne Zwischenfälle, bei minimalen Ausfallzeiten. Die Herausforderung wurde durch die Tatsache gesteigert, dass sämtliche Tätigkeiten als „Red Zone" klassifiziert waren, was hohes Risiko bei Gefährdung des Personals im Einsatz bedeutet.

Eric Young, Vice President für Asien bei Weatherford, kommentierte dies mit den Worten: „Wir sind höchst zufrieden, dass man sich bei Santos dafür entschied, die Arbeit unseres australischen ‚Tubular Running Service'-Teams zu ehren und ihrer zügigen Leistung bei effizientem Abschluss der Aufgabe Anerkennung zu zollen. Von Santos zum Vertragsunternehmen des Jahres ernannt zu werden, ist ein fantastischer Erfolg."

Brett Darley, Executive Vice President des Bereichs Offshore bei Santos, sagte dazu: „Weatherford hat eine Lösung geliefert, mit der Santos einen sicheren und effizienten Röhrenvortrieb mit Technik ohne Eingriffe ausführen konnte. Die Sicherheit spielt bei Santos eine extrem wichtige Rolle und Weatherford lieferte Resultate ohne Zwischenfälle und auch ohne Fast-Zwischenfälle."

Informationen zu Santos

Santos ist seit 1954 ein Vorreiter im australischen Bereich der Energie und einer der führenden unabhängigen Öl- und Gasproduzenten in der Region Asien-Pazifik. Das Unternehmen versorgt Wohnungen, Firmen und wichtige Industrien in Australien und Asien mit Energie. Die Ursprünge von Santos liegen im Cooper Basin und es verfügt in Australien über eine der größten Grundflächen für Exploration und Produktion sowie umfassende Infrastruktur. Man engagiert sich dafür, den Inlandsmarkt zu versorgen, Ressourcen zu erschließen und Wert und Leistung voranzubringen.

Informationen zu Weatherford

Weatherford ist das führende Unternehmen im Bereich der Erzeugnisse für Quellbohrungen und Produktion. Weatherford ist in über 80 Ländern tätig und begegnet den Herausforderungen der Energieindustrie mit seinem weltweiten Netzwerk von ca. 20.000 Mitarbeitern an 600 Standorten, die Einrichtungen für Wartung, Forschung und Entwicklung, Schulung und Herstellung umfassen. Besuchen Sie https://www.weatherford.com/, um weitere Informationen zu erhalten oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram und YouTube .

Kontakt:

Karen David-Green +1.713.836.7430

Senior Vice President Stakeholder Engagement und Chief Marketing Officer

Christopher Wailes +1.832.851.8308

Director, Global Media Engagement

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_international_logo.jpg