Weathernews: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Weathernews hat sich am 09.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 23,28 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Weathernews 21,67 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Weathernews 6,21 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 85,76 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 70,39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Weathernews 24,48 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 23,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at