Weathernews legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Weathernews hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,34 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Weathernews 15,17 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 6,34 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,01 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at