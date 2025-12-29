Weathernews: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Weathernews hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 43,52 JPY gegenüber 38,65 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,25 Prozent auf 6,13 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at