|
29.12.2025 06:31:29
Weathernews: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Weathernews hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 43,52 JPY gegenüber 38,65 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,25 Prozent auf 6,13 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
Asiens Börsen zeigen sich am Montag uneins.