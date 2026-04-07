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07.04.2026 06:31:29
Weathernews: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Weathernews hat am 06.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 25,55 JPY gegenüber 23,07 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 6,13 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,82 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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