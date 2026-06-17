Web3: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Web3 hat am 15.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD gegenüber -0,090 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 60,68 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at