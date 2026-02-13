Weba meldet nach Pleite von 123-Transporter ebenfalls Insolvenz an

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: KSV hat seine Angaben zu den Passiva auf ebenso eine Million Euro geändert ---------------------------------------------------------------------

Der steirische Mobilitätsanbieter Weba GmbH hat Konkurs angemeldet. Am Freitag wurde am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Konkursverfahren eröffnet, teilten Gläubigerschützer mit. Die Passiva von Weba werden von Creditreform, AKV und KSV mit rund 1 Mio. Euro angegeben. Die Insolvenz wird seitens Weba mit der Pleite der durch zahlreiche Kundenbeschwerden bekannten 123 Shared Mobility GmbH begründet.

Weba, ursprünglich ein Abschleppunternehmen, hat Kleintransporter geleast und diese an 123 Shared Mobility vermietet. Über das Internetportal "123 Transporter" wurden die Kleintransporter vermietet. Allerdings kam es zu zahlreichen Kundenbeschwerden bei den Abbuchungen durch das Unternehmen und letztlich zur Insolvenz von 123 Shared Mobility. Ende Oktober vergangenen Jahres wurde das Unternehmen auf Beschluss des Landesgerichts Wiener Neustadt geschlossen.

Sanierungskonzept gescheitert

Bereits vor der Insolvenz wurden laut dem Unternehmen Ausgangsrechnungen der Weba GmbH von der 123 Shared Mobility GmbH ungerechtfertigt gekürzt bzw. verspätet bezahlt, teilte der Alpenländische Kreditorenverband mit. Darüber hinaus soll der Flottenpartnervertrag vereinbarungswidrig gekündigt worden sein. Das von Weba gemeinsam mit dem Leasinggeber ausgearbeitete Sanierungskonzept brachte laut Creditreform nicht den gewünschten Erfolg. Die Weba GmbH hatte daher 370 geleaste Fahrzeuge zu finanzieren. Da die Millionenforderungen gegen die 123 Shared Mobility uneinbringlich sein dürften, werden die Aktiva mit rund 207.000 Euro beziffert.

Die Anmeldefrist für Forderungen läuft bis 2. April, die Berichts- und Prüfungstagsatzung ist für den 16. April dieses Jahres geplant.

fel/hel/phs

WEB https://www.creditreform.at http://www.ksv.at http://www.akv.at/