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28.05.2026 06:31:29
Webco Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Webco Industries präsentierte am 26.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11,61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,05 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 179,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 155,4 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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