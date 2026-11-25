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25.11.2026 06:31:29
Webco Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Webco Industries präsentierte am 23.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 8,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,79 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 194,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 159,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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