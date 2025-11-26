|
26.11.2025 06:31:28
Webco Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Webco Industries hat sich am 24.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Webco Industries im vergangenen Quartal 159,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Webco Industries 141,4 Millionen USD umsetzen können.
