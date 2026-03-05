Webco Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Webco Industries hat am 03.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Webco Industries noch ein Gewinn pro Aktie von -2,910 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 141,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 129,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at