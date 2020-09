Weber: EU wird Binnenmarkt bei Brexit verteidigen

BERLIN (Dow Jones)--Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), hat einen harten Kurs in den Verhandlungen mit Großbritannien über ein Handelsabkommen angekündigt. Der britische Premierminister Boris Johnson solle die Europäische Union nicht unterschätzen. "Wir sind bereit, unseren Binnenmarkt zu verteidigen", erklärte Weber im Deutschlandfunk. Man müsse sich auf einen harten Brexit vorbereiten.

"Wenn Großbritannien bei den Staatsbeihilfen beispielsweise Firmen massiv unterstützt, denen Staatsbeihilfen überweist, ja dann können die nicht mit europäischen Firmen fairen Wettbewerb haben. Dann müssen wir auch an der Außengrenze kontrollieren, welche Produkte reinkommen und welche Staatshilfen dahinter stehen", sagte Weber. "Großbritannien darf nicht zu einem Art 'Dumping Land' vor unserer Haustür werden, wo mit Staatsbeihilfen Firmen unterstützt werden und unseren Firmen Konkurrenz machen."

Trotz des von der britischen Regierung vorgelegten umstrittenen Binnenmarktgesetzes, mit dem London die heimische Wirtschaft und Arbeitsplätze schützen will und welches das bereits ausgehandelte Austrittsabkommen aushebelt, rät Weber den EU-Unterhändlern dazu, am Verhandlungstisch zu bleiben. "Wir sind nicht diejenigen, die die Gespräche abbrechen sollten. Aber was wir jetzt brauchen, ist Klarheit", sagte Weber.

Allerdings räumte er ein, dass ein 'No Deal' nun "jeden Tag realistischer" werde. Die britische Verhandlungsstrategie hinterlasse bei ihm den Eindruck, dass Großbritannien den harten Brexit "aus ideologischen Gründen" betreibt. "Deswegen müssen wir uns als Europäer jetzt auch intensiv auf den 'Worst Case' vorbereiten, gerade der Mittelstand braucht Unterstützung", so Weber.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2020 03:01 ET (07:01 GMT)