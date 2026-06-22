Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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22.06.2026 10:53:00
WebKit statt Konkurrenz-Engines: iOS-Browser laut Microsoft 30 Prozent lahmer
In der EU ist es Browser-Herstellern inzwischen erlaubt, eigene Engines zu verwenden – nicht jedoch in den USA. Das kostet Nutzer Leistung, behauptet Microsoft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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