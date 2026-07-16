ZOOM Aktie
WKN DE: A2DM2L / ISIN: JP3411820008
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16.07.2026 09:38:00
Webkonferenztool Zoom: Kontoübernahme aus dem Netz möglich
Zoom hat mehrere Sicherheitslücken in der Webkonferenzsoftware geschlossen. Sie ermöglichen etwa Kontoübernahme aus dem Netz. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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