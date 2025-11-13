Webrock Ventures Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Webrock Ventures Registered veröffentlichte am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

