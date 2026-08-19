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19.08.2026 06:31:29
Webrock Ventures Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Webrock Ventures Registered veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,7 Millionen SEK – ein Plus von 261,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Webrock Ventures Registered 0,2 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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