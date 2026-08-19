Webrock Ventures Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Webrock Ventures Registered veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,7 Millionen SEK – ein Plus von 261,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Webrock Ventures Registered 0,2 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at