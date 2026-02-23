Webrock Ventures Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Webrock Ventures Registered hat am 20.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,5 Millionen SEK – ein Plus von 14,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Webrock Ventures Registered 0,4 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Webrock Ventures Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,33 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,43 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

