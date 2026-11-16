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16.11.2026 06:31:29
Webrock Ventures Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Webrock Ventures Registered hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 SEK. Im Vorjahresquartal hatten 0,190 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,67 Prozent zurück. Hier wurden 0,2 Millionen SEK gegenüber 0,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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