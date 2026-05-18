WebSafety: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

WebSafety hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD gegenüber -0,030 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,46 Prozent auf 0,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at