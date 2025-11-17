WebSafety hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

WebSafety lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das WebSafety ein Ergebnis je Aktie von -0,030 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at