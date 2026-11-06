Websol Energy System gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Websol Energy System veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 1,85 INR. Im letzten Jahr hatte Websol Energy System einen Gewinn von 1,10 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 114,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,61 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,68 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at