Websol Energy System stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Websol Energy System hat am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,97 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Websol Energy System ein EPS von 15,37 INR je Aktie vermeldet.

Websol Energy System hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,68 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at